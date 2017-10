Beuningen loopt 60.000 euro mis door 'verdwenen restafval'

NIJMEGEN - In de gemeente Beuningen wordt beduidend minder gebruikgemaakt van de afvalpas om restafval naar de ondergrondse containers te brengen dan is begroot. De gemeente ging uit van een jaaropbrengst van 200.000 euro, maar dat valt 60.000 euro lager uit.

Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van het CDA. Deze partij wil weten waarom bijna een kwart van de huishoudens geen restafval wegbrengt.

Onderzoek samen met Druten

Ook in Druten brengt ongeveer een zelfde percentage huishoudens geen restafval naar de containers. In Druten gaat men onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. De gemeente Beuningen wil nu aan Druten voorstellen om een gezamenlijk onderzoek in te stellen.

Volgens het Beuningse college blijkt uit de laatste gegevens dat inmiddels 19,7 procent van de huishoudens geen restafval wegbrengt. Vanwege de privacywetgeving is het moeilijk om een snelle analyse te maken van de oorzaken, aldus het college.

Minder restafval, meer gft en plastic

Het is wel duidelijk dat er de laatste jaren een duidelijke verschuiving plaatsvindt in afvalstromen. De hoeveelheid restafval neemt fors af, terwijl gft-afval en plastic+afval fors toenemen.

Landelijk blijkt dat in het plastic+ steeds vaker dingen zitten die er niet in thuishoren. Volgens het college is dit ook in deze regio een punt van aandacht en wordt hier in 2018 onderzoek naar gedaan.