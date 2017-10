14-jarige Rowena wint twee wereldtitels boksen

Rowena is pas drie jaar geleden begonnen met kickboksen en traint nu vier keer in de week twee tot drie uur lang. Dit harde werken heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. In januari bereikte ze al de tweede plek tijdens de Europese kampioenschappen in Duitsland. Bij de wereldkampioenschappen in het Italiaanse Carrara won de Nijmeegse goud bij de K1 (kickboksen) en Muay-thai (Thai-boksen).

Omdat bij kickboksen in gewichtsklassen wordt gewerkt, moest Rowena ook tegen oudere en meer ervaren boksters vechten. Maar dat houdt haar niet tegen. 'Gewoon je eigen ding doen, niet af laten leiden', zijn haar wijze woorden.

(de tekst gaat verder onder de video)

Rowena blijkt een aangeboren talent te hebben voor het kickboksen. 'Je ziet sommige talenten binnenkomen waarbij je al heel snel ziet dat ze binnen een half jaar of een jaar al richting de wedstrijden kunnen, en Rowena was daar één van', vertelt haar trainer Mohamed Adroun. 'Ik zie de toekomst goed in voor haar. Als ze zo doorgaat met de ontwikkeling dan gaat ze heel ver komen.'