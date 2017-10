Wissels De Graafschap verliezen van Twente

HENGELO - Een selectie van De Graafschap heeft dinsdagmiddag in een besloten oefenduel in het Overijsselse Hengelo met 4-2 verloren van FC Twente. Beide ploegen speelden voornamelijk met wisselspelers.

'Ik vond het een heel aardige wedstrijd', zei trainer Henk de Jong. 'Goed voetbal, hoog druk zetten. We hebben wat doelpunten tegen gekregen, maar dat had ook met de klasse van (Adnane red.) Tighadouini te maken.'

De doelpunten aan de kant van De Graafschap werden gemaakt door Anthony van den Hurk en Youssef El Jebli. De ruststand was 2-2. De Tukkers liepen na de pauze uit naar een 4-2 overwinning. Voor FC Twente kwamen Tighadouini (3) en Alexander Laukart tot scoren.



Trainer De Jong koos in het duel tegen de debuterende FC Twente-trainer Gert Jan Verbeek voor een selectie vol reserves. 'De jongens die vrijdag niet gestart zijn, zijn zeer positief in hoe ze de dingen doen', vindt De Jong. 'Het is soms best teleurstellend, maar als ik dan zie hoe ze vandaag spelen, is dat prachtig.' Bij De Graafschap speelde onder anderen proefspeler Rannick Schoop mee. De ploeg onderzoekt op dit moment of het mogelijk is de contractloze rechtsback op amateurbasis vast te leggen.



Opstelling De Graafschap: Rondeel; Schoop, Van Diermen, Straalman, Keurntjes (62’ Vreman); Klaasen, Receveur (62’ Berghuis), El Jebli (62’ El Hammouchi); Van Overbeek, Van den Hurk (62’ Leidsman), Burgzorg.