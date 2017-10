Blinden breken zandsculpturen af

'Ik voel haar, ogen, een hoofd; ik kan het heel goed voelen', zegt Ria Vogelaar enthousiast. Zij ziet nog maar 0,5 procent en vindt deze expositie een buitenkansje. 'Er zijn niet zo veel tentoonstellingen waar je als blinde of slechtziende naar toe kan. Dit is echt heel leuk. Ik kan door te voelen echt een plaatje in mijn hoofd maken.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat door onder de video)

Kapot

Ze loopt enthousiast met haar rood-witte stok en haar familie door de expositieruimte. Voelt overal aan de beelden. Regelmatig valt er zand af of stoot ze iets kapot. 'Helemaal niet erg', zegt Adrie van Ee, eigenaar van het Veluws Zandsculpturenfestijn. 'We hebben 150 dagen hier een prachtig festijn gehad; dit is de laatste dag, daarna breken we de boel af. En wat is er nou mooier dan dat de blinden daar vast mee beginnen?'

Woensdag worden alle zandsculpturen afgebroken en wordt het zand opgeslagen tot volgend jaar.