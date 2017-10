Zwevende rotonde oplossing voor verkeersdrukte?

NIJMEGEN - De verkeersdrukte rondom station Heyendaal en de HAN in Nijmegen kan aangepakt worden met een zwevende rotonde.

Dat is het idee van Daan Middelkamp, student Sociale Geografie. Hij schreef een stuk voor universiteitsblad Vox, waarin hij zijn plan uitlegt.

De reportage: (de tekst gaat door onder de video)

De gemeente Nijmegen had Vox gevraagd gastschrijvers met ideeën te laten komen om de verkeerssituatie te verbeteren. Het idee van Middelkamp is gebaseerd op de Hovenring in Eindhoven, waar het fietsverkeer gescheiden wordt van het overige verkeer via een verhoogde rotonde.

Middelkamp legt het plan over twee weken aan de gemeente voor.