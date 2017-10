Gemeente moet maar met geld komen voor terugkeer Gofferttreintje

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bijna 14.000 euro is er opgehaald. De benodigde ton is er na een jaartje geld inzamelen dus nog lang niet. En daarmee lijkt het er sterk op dat het Goffertpark in Nijmegen het zonder terugkeer van het stoomtreintje moet doen. De Socialistische Partij vindt dat zonde.

De partij komt woensdag met een voorstel om het stoomtreintje terug te laten keren in het Goffertpark. Afgelopen jaar heeft de gemeente Nijmegen toegezegd om steun en medewerking te verlenen aan de bewoners die zich inspannen om het treintje in het park terug te brengen. Gemeente moet met geld komen Die steun en medewerking moet nu een vervolg krijgen in de vorm van harde euro's waardoor de terugkomst van het stoomtreintje werkelijkheid wordt. Buurtbewoners, verenigd in de Stichting Stoomgroep De Goffert, zijn een inzamelingsactie gestart. De SP wil van de gemeente weten hoe haalbaar het is om het stoomtreintje terug te laten keren en welke kosten daaraan verbonden zijn. 'De initiatiefnemers hebben laten zien dat er veel enthousiasme is om het treintje weer door de Goffert te laten rijden', zegt gemeenteraadslid Stijn Vat. Zweeds pretpark 'Dit zien we nu met het opgehaalde bedrag en zagen we ook bij de petitie die ruim 1800 keer is ondertekend. Als SP vinden we dat het nu tijd is om de initiatiefnemers een extra steuntje in de rug te geven, zodat de terugkeer van het stoomtreintje daadwerkelijk mogelijk wordt.' Tientallen jaren, sinds 1958, klonk het geluid van het kleine stoomtreintje dat z'n rondjes maakte in het Nijmeegse Goffertpark. Tot 2012. De eigenaar wilde ervan af en het vertrouwde geluid verstomde. Het spoor werd uit het park gesloopt en verdween, met het treintje, naar een pretpark in Zweden. Maar daar staat het nu weer te koop. Kijk hier naar een reportage uit december 2016: Zie ook: Geld nodig om Gofferttreintje terug te krijgen in Nijmegen

