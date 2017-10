Mensen vaker ziek van tekenbeten

WAGENINGEN - Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme en andere ziekten die door teken kunnen worden overgebracht, neemt toe. Dat meldt tekenradar.nl in Wageningen.

De site doet dit op basis van twee RIVM-onderzoekers die deze week promoveren met hun onderzoek naar teken en ziekteverwekkers die door teken kunnen worden overdragen.

Jaarlijks lopen we in Nederland meer dan een miljoen tekenbeten op. Die kunnen de ziekte van Lyme tot gevolg hebben, maar ook hersen(vlies)ontsteking. Ongeveer de helft van alle teken dragen een of meerdere ziekteverwekkers met zich mee.

Kans op Lyme 2,5 procent

De kans dat mensen de ziekte van Lyme krijgen na een tekenbeet ligt op 2,5 procent. Sinds twee jaar is bekend dat je in Nederland hersenvliesontsteking kunt krijgen door een virus uit teken, maar daar zijn maar drie gevallen van bekend.

Beide promovenda raden artsen aan te letten op mogelijke co-infecties bij de verdenking op de ziekte van Lyme.

Onderzoeker Agnetha Hofhuis over de gevolgen van tekenbeten: