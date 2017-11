Ook Tielse huisartsen nu via app bereikbaar voor patiënten

TIEL - Veilig een vraag stellen aan de eigen huisarts. Dat is nu ook mogelijk voor patiënten van de huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel ECT. Die gebruiken sinds kort de app BeterDichtbij.

Patiënten krijgen zo antwoord op medische vragen, die zij op ieder moment nog eens rustig kunnen nalezen. De huisartsen zijn na de medische specialisten van Ziekenhuis Rivierenland Tiel de tweede groep zorgverleners met wie patiënten in de regio Tiel direct contact kunnen leggen via de app.

Medische vraag stellen via de smartphone

Voor of na een afspraak zitten patiënten volgens de artsen nog vaak met allerlei vragen. Via de app en een unieke code kan de patiënt direct en veilig extra vragen stellen aan de eigen arts. Dit werkt hetzelfde als in Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Bij een doorverwijzing naar het ziekenhuis komt er in de app dan gewoon een arts bij.

De eigen huisarts of medisch specialist beantwoordt de medische vragen, de praktische vragen worden dagelijks door de medewerkers van de receptie van het ziekenhuis beantwoord of door de balie van de huisartsenpraktijk.