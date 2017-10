Doetinchem verder zonder D66, wethouder stapt op

ULFT - Door een crisis binnen de fractie van D66 in Doetinchem heeft wethouder Kees Telder besloten zijn taken neer te leggen. De twee huidige raadsleden van de partij willen zich afsplitsen.

Willem Traag en Henri-Georges Moïze de Chateleux verlaten D66 om die reden. Nu Telder opstapt, is D66 geheel verdwenen uit zowel de raad als het college. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar kan de partij weer terugkeren.

'Geen vertegenwoordiging'

Telder: 'Als de fractie het besluit heeft genomen zich af te scheiden, heb ik geen vertegenwoordiging meer in de gemeenteraad.' De Doetinchemse raadsleden geven de moeizame relatie tussen de fractie en het bestuur aan als reden voor hun afscheiding. Het duo zegt in de plannen te worden gesteund door enkele D66-leden.



De wethouder zegt dat hij de beslissing met pijn in zijn hart heeft genomen. 'Het is een zaak die speelt tussen fractie en bestuur. Het werken aan het coalitieakkoord gaat uitstekend, maar als ik geen vertegenwoordiging meer heb, moet ik stoppen.'

Partij betreurt beslissing

Het bestuur van D66 laat bij monde van Ted van Vilsteren weten de stap van de raadsleden te betreuren. 'Ik herken mij niet in de kritiek. Wij hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt met de fractie, ook in de voorbereiding van de raadsvergaderingen.'