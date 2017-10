'Jongetje (8) ernstig mishandeld en in kist opgesloten'

WINTERSWIJK - Het jongetje van 8 dat eind juli vermagerd en verwaarloosd werd aangetroffen op een camping in Winterswijk, is geslagen, vastgebonden en in een kist opgesloten. De ouders worden daarvan beschuldigd, meldt de Gelderlander. De vader geeft de mishandeling voor een deel toe.

Dinsdag was een pro-formazitting in Zutphen. De ouders gaan eind december naar het Pieter Baan Centrum. Daar worden ze psychiatrisch onderzocht. Ze blijven vastzitten. De 34-jarige vader heeft bekent dat hij het jongetje heeft mishandeld, maar voor een kortere periode dan ten laste gelegd. De 34-jarige moeder ontkent. Mogelijk wordt een arts ingeschakeld om te bekijken of het jongetje zo mager was vanwege een schimmelinfectie in plaats van door ondervoeding. Volgens de Gelderlander verontschuldigde de vader zich tegenover zijn vrouw: 'Het spijt me dat ik je er zo bij heb betrokken.' Zie ook: Ouders verwaarloosde Duitse jongen langer in cel

