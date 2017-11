Redt u het Kerstspel van zorginstelling Verdandi?

De brand op 12 juni zorgde ervoor dat het hele atelier van de zorginstelling vernietigd werd. In dat atelier lagen ook de spullen voor het Kerstspel van de verstandelijk beperkten. Daar kijken zij elk jaar enorm naar uit, maar nu heerst er nog vooral teleurstelling.

Naast hun Kerstkostuums zijn ook alle zelfgemaakte kunstwerken verbrand. Cliënt Timon: 'Ik was aan het werk en toen kregen we een telefoontje: Paniek! Er is brand! Ik schrok me dood. Ik dacht 'Oh nee'!' Alles was in één klap weg.'

Om het spel alsnog door te kunnen laten gaan is Verdandi op zoek naar Kerstkostuums. Van Maria, de engelen, herders en alle andere personages uit het Kerstverhaal. Want het Kerstspel is voor de jongeren erg belangrijk. 'Het is zo mooi om na te spelen hoe het vroeger is geweest. Dan voel je de Kerstsfeer. Dat het kindje Jezus is geboren en dat je vrede moet hebben', vertelt Timon.

Heeft u nog Kerstkostuums? Laat het dan weten via de website van Gelderland helpt.

