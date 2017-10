Trainer en directie Vitesse laten zich niet afleiden door 'Russische bemoeizucht'

ARNHEM - Commissaris Valery Oyf zorgt dit seizoen binnen Vitesse regelmatig voor irritaties. De Rus lijkt uit op meer technische invloed. 'Wij nemen hier de beslissingen', zegt de directie echter.

Onderhuids sluimeren bepaalde ergernissen binnen het Arnhemse voetbalbolwerk nu vooral Oyf zich af en toe wil bemoeien met technische zaken. Bij Vitesse bestaat de Raad van Commissarissen uit drie personen die op papier een adviserende rol op afstand hebben: voorzitter Henk Parren, de Oostenrijker Yevgeni Merkel en de genoemde Oyf. De laatste is invloedrijk en al jaren een goede relatie van eigenaar en miljardair Alexander Chigirinsky.

Meer zeggenschap

Volgens goed ingelichte bronnen ergert Oyf zich op het ereterras van Gelredome 'zeer regelmatig' aan het veldspel en keuzes die trainer Henk Fraser maakt.Vanaf de tribune reageert de extraverte Rus dan met felle bewoordingen en agressieve gebaren. Oyf zou nadrukkelijk uit zijn op meer zeggenschap in het technisch beleid. Geluiden die ook terecht komen bij Fraser en Allach. Vooral Fraser zou zich al maanden groen en geel ergeren aan de bemoeienissen van de commissaris, maar gaat stoïcijns door met zijn werk.

Focus op spelers en staf

De trainer, die vorig jaar met het winnen van de KNVB-beker Vitesse ook zijn eerste prijs in de clubhistorie schonk en ook dit seizoen meer meedraait in de subtop, wil weinig kwijt over de situatie. Fraser ontkent echter niets. 'Nee, dat doe ik niet. Maar ik focus mij volledig op mijn werk met de spelers en staf. Ik wil me hierdoor niet laten afleiden. Met Mo Allach heb ik een uitstekend contact en dat is het belangrijkste.'

'Niemand stuurt mij'

'Voor mij telt alleen dat er rust is rondom het team', zegt Fraser. 'Daar sta ik voor. Of andere mensen zich willen bemoeien met de opstelling? Dat laat ik in het midden. Maar laat duidelijk zijn dat niemand mij daarin kan sturen, hoewel ik iemand ben die altijd open staat om ook naar anderen te luisteren.'

Russische bemoeizucht

Opvallend is ook dat De Wit niet ontkent dat er zo af en toe sprake is van een bepaalde bemoeizucht vanuit Russische hoek. 'Ik bagatelliseer niets', zegt De Wit. 'Maar verder ga ik er niet op in. Wat ik wel wil benadrukken is dat zij heel duidelijk toezichthouders zijn. De trainer maakt hier de opstelling en niemand anders. En Mo Allach doet het technisch beleid. Wij nemen de beslissingen', vervolgt De Wit stellig. 'Overal zijn inzichten en mensen hebben recht op een mening, maar ik zorg er bij Vitesse voor dat iedereen in zijn rol blijft.'

Toekomst Mo Allach

Of Allach volgend seizoen echter nog de rol van technisch directeur vervult, is onduidelijk. De kans lijkt klein. De Israelische krant One meldde zondagavond dat Maccabi Haifa belangstelling heeft voor Allach die bij Vitesse aan zijn vijfde seizoen bezig is. Onlangs liet de directeur in weekblad VI bovendien weten serieus te twijfelen of hij nog langer verder wil bij de Arnhemse club. Eind juni loopt het contract van Allach af.

Compliment voor Vitesse

Algemeen directeur Joost de Wit bevestigde dinsdagmiddag voor het eerst de interesse vanuit Israel voor Allach. 'Ik kan nu zeggen dat ze contact met Mo hebben opgenomen en mij dat door hem is gemeld. Het is een compliment voor de mooie dingen die hier de laatste vier jaar zijn neergezet. Op het gebied van scouting, de structuur in de opleiding. Er is veel geïnvesteerd, maar door transfers is er ook veel binnengekomen. Mo heeft successen gebracht en dan is het niet raar dat er geïnformeerd wordt. Het betekent ook dat wij destijds de juiste keuze hebben gemaakt', stelt De Wit.

Gesprekken in winterstop

Allach wil zelf niet reageren op de belangstelling van Maccabi Haifa dat in Israël bekend staat als een echt topclub. Haifa werd 12 keer landskampioen. Als de interesse niet snel concreet wordt, zal Vitesse in de winterstop eerst zelf met Allach praten. 'Die gesprekken voer ik altijd samen met de commissarissen en dat doen we rond die periode', bevestigt De Wit die niet wil ingaan op de vraag of hij bij Vitesse graag door zou willen met technisch directeur Mo Allach.