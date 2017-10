Scheidsrechter Rob Dieperink debuteert in eredivisie

BORCULO - Scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo maakt komend weekeinde zijn debuut in de eredivisie. Hij heeft zaterdagavond de leiding bij het duel tussen Excelsior en Roda JC.

In maart 2012 debuteerde Dieperink in het betaald voetbal. Hij floot in de Jupiler League de wedstrijd Telstar - Go Ahead Eagles.

Dieperink kreeg een jaar later last van een infectie in de onderrug. Die hield hem maar liefst veertien maanden aan de kant. Hij mocht alleen op zijn buik en zij liggen.

'In die periode heb ik zeker wel eens getwijfeld of ik ooit nog weer zou kunnen fluiten', zei Dieperink augustus 2014 op de website van de KNVB vlak voor zijn rentree in de Jupiler League. 'En dan vooral natuurlijk op het niveau waar ik was.'

