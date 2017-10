Melkveehouders in het ongelijk; fosfaatreductieplan blijft

NIJMEGEN - De Nederlandse Staat heeft dinsdag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. De boeren moeten daarom het aantal melkveekoeien op hun bedrijf verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Lukt ze dat niet, dan moeten ze een heffing betalen.

'Voor bedrijven die dit treft, gaat het veel pijn doen', denkt Peter Goumans van advocatenkantoor Hekkelman in Nijmegen. Zijn kantoor vertegenwoordigt ruim 150 melkveehouders. 'Sommigen kost het meer dan een ton. En ze moeten koeien ruimen, dat hakt er fors in.'

Melkveehouder Henk Jolink uit Drempt beaamt dat. 'Je investeert in een nieuwe stal en hebt extra dieren gekocht. Dan heeft dit forse consequenties voor je financiële toestand. Het is bijna niet te doen. Je kunt fosfaatrechten bijkopen. Maar voor een koe is dat 7000 à 8000 euro. En als je er dan 30 moet kopen...', zegt Jolink, die ook bestuurslid is van land- en tuinbouworganisatie LTO.

Volgens advocaat Goumans is de strijd nog niet gestreden. 'Het oordeel is geen eindoordeel.' Volgens hem kan er nog een bodemprocedure worden ingesteld of is er een weg naar de Hoge Raad of de bestuursrechter. Dat laatste lijkt hem het meest waarschijnlijk.

