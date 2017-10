Ook Rivierengebied kent onrust over uitbreiding vliegveld Lelystad

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Er is niet alleen onrust op de Veluwe, ook het college van Tiel is bezorgd over de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Lelystad en de nieuwe vliegroutes. Een nieuwe vliegroute van en naar Lelystad komt tussen Tiel en Buren te liggen.

De vliegtuigen komen daar op ongeveer 3 kilometer hoogte langs, waarbij ze dan volgens de berekeningen een kleine 50 dB geluid gaan maken. Dat zou te vergelijken zijn met een auto die langsrijdt. Tiel is echter bezorgd voor meer overlast. Omdat de route gebruikt gaat worden door zowel in- als uitvliegend luchtverkeer, zullen de vliegtuigen soms extra moeten dalen of stijgen om niet op elkaar te botsen. De gemeente verwacht dat dit extra geluid zal geven. Ook zou de kans op ongelukken hierdoor groter worden. Hinder vliegverkeer mogelijk onderschat Ook denkt Tiel dat het aantal vluchten van gemiddeld zestien per dag in het toeristenseizoen hoger zal komen te liggen. Daarnaast mag er bij vertragingen tot middernacht op Lelystad worden geland en zijn er op dit vliegveld vaak starts en landingen aan het begin van de dag en aan het eind van de avond. Tiel zal een zienswijze sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl