Grote hennepkwekerij ontdekt in bedrijf Borculo

Foto: REGIO8

ULFT - De politie heeft dinsdagmiddag een grote hennepkwekerij opgerold in Borculo. In de plantage stonden, verdeeld over verschillende ruimtes, ongeveer 1000 planten.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De kwekerij bevond zich in een bedrijfspand aan de Nobelstraat. Hoewel het exacte aantal wietplanten nog geteld moet worden, stonden er volgens de politie ongeveer 1000 planten verspreid over drie ruimtes. In een van deze ruimtes was al geoogst.



Hoewel de politie nog geen aanhoudingen heeft verricht, is er wel zicht op verdachten. Om de kwekerij draaiende te houden is er ter plaatse ook illegaal stroom afgetapt.