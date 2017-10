Onderzoek verwoestende schuurbrand Brakel nog in volle gang

Foto: Bart Meesters

BRAKEL - Het is nog steeds onduidelijk hoe de grote brand in een schuur in Brakel vorige week is ontstaan. Honderden hooibalen gingen in vlammen op.

De politie laat weten nog volop bezig te zijn met het onderzoek. Ze sluit daarbij brandstichting niet uit. De brand in het pand aan de Verdrietweg ontstond vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag.Toen de eerste bluswagens arriveerden, stond de boerenschuur van 100 bij 20 meter al volledig in lichterlaaie. Zie ook: Afgebrande schuur in Brakel smeult na een dag nog; oorzaak brand nog een raadsel

