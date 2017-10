Celstraf voor mishandeling met ijzeren ketting

NIJMEGEN - Een 54-jarige Nijmegenaar sloeg in augustus 2016 een man op straat meerdere malen met een ijzeren ketting. Daarom is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 410 dagen en tbs met voorwaarden.

De man sloeg ook een telefoon uit handen van een vrouw, waardoor deze is beschadigd. Ook bedreigde hij twee vrouwen op straat met de dood.

De man is sterk verminderd toerekeningsvatbaar en is opgenomen in een voorziening voor beschermd wonen. De tbs is opgelegd zodat de man verdergaat met de behandeling.