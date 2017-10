Bloemen en inzamelingsactie voor slachtoffer geweld Winterswijk

De politie werd zondag rond 13.20 uur gebeld door getuigen. Het slachtoffer zou door een bestuurder van een auto op zijn hoofd zijn geslagen met een hamer, volgens de politie. Een getuige meldt dat het slachtoffer eerst is aangereden, waarna de bestuurder uitstapte en meerdere keren met een hamer op het hoofd van de man heeft geslagen. De dader ging ervandoor en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij maandagmiddag overleed.

De nabestaanden van het slachtoffer hebben de wens hem in zijn geboorteland Kosovo te begraven. Om dit te kunnen doen, heeft de familie 2500 euro nodig. Dat bedrag had de familie niet paraat liggen, maar door een inzamelingsactie bij IJssalon Roberto in Winterswijk is het bedrag binnengehaald en kan het lichaam van de man naar Kosovo worden getransporteerd.

De recherche is bezig met het opsporen van de verdachte en roept getuigen op zich te melden.

Woensdag wordt in Bureau GLD aandacht besteed aan de zaak.

Zie ook: