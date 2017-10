100-jarige oorlogsveteraan steekt weer Waal over

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In 1944 stak hij in een gammel bootje de Waal bij Nijmegen over en morgen doet de 100-jarige Amerikaan James Megellas dat weer. Dit keer doet hij dat alleen wel lopend over een brug.

Luitenant-kolonel James Megellas van de Amerikaanse 82nd Airborne Division stak in de oorlog de rivier over om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting. Ze deden dat in canvasbootjes. Daarbij kwamen 48 militairen om het leven. In 2013 werd de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek geopend. De brug werd vernoemd naar de Waaloversteek van de soldaten in 1944. Elke avond een eerbetoon Als eerbetoon aan deze mannen worden elke avond 48 paren lichtmasten op de brug aangezet in het tempo van een trage mars. Sinds 19 oktober 2014 loopt ook elke avond bij zonsondergang een oud-militair over de brug tijdens de Sunset March, gelijk met het ontsteken van de 48 lichten. Inmiddels hebben veel bekende mensen uit binnen- en buitenland meegedaan. Megellas kreeg na de oorlog voor de Waaloversteek de Militaire Willems-Orde voor zijn eenheid. Hij is de hoogst gedecoreerde officier van de 82nd Airborne Division.