Man uit Zaltbommel veroordeeld voor dealen harddrugs

Foto: Rechtspraak.nl

ZALTBOMMEL - Een 31-jarige man uit Zaltbommel is dinsdag veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij had xtc, MDMA en amfetamine in zijn bezit en handelde vijf maanden lang in MDMA en amfetamine.

De Zaltbommelnaar werd er ook van beschuldigd twee minderjarigen te hebben gedwongen tot drugsgebruik of -verkoop, maar hier is hij van vrijgesproken omdat daar onvoldoende bewijs voor is. De rechtbank rekent het de man aan dat hij door zijn handelen een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van het harddrugscircuit in Zaltbommel en omgeving. Door op deze manier te handelen heeft hij alleen maar zijn eigen financieel voordeel nagestreefd. De man moet als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. Aan zijn voorwaardelijke straf zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet hij contact houden met de reclassering, zich laten behalen door IrisZorg en verblijven in een beschermd wonen-voorziening.