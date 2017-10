Man met groot keukenmes in gestolen auto klemgereden

foto: Politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid heeft maandagavond een man in een gestolen auto achtervolgd. Collega's van het team in Nijmegen-Noord hebben de auto uiteindelijk klemgereden en de bestuurder aangehouden. Bij de aanhouding bleek die ook nog eens een groot keukenmes in zijn broeksband te hebben.

Eerder op de avond kwam er een melding bij de politie binnen dat er in de wijk Neerbosch-Oost een gestolen auto zou staan. Na een half uur zoeken kwam de auto bij de dienstdoende agenten in beeld, waarop de achtervolging ontstond. Niet veel later werd de verdachte klemgereden in Nijmegen-Noord. De politie spreekt van een mooie samenwerking tussen de diverse eenheden in de Waalstad.