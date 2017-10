Van A naar B met StraatKonijnen

Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Hoe lekker is het om gebracht te worden naar je bestemming, zonder er een cent voor hoeven uit te geven!

Dit keer waren de StraatKonijnen van Omroep Gelderland in Nijmegen, gewapend met een volle tank benzine op zoek naar studenten met verhalen. En die verhalen, die waren er zeker: Opmerkelijk, spontaan, en vooral humor, dat is wat het verhaal van deze week kenmerkt. Dus pak snel iets lekkers, plof neer op de bank, en klik die video aan! Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Meerdere keren per week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.