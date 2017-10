Actie bij Lelystad om uitbreidingsplannen vliegveld

EDE - Actiegroepen uit Gelderland, Overijssel en Friesland gaan op 11 november actievoeren bij Lelystad Airport tegen de uitbreidingsplannen van het vliegveld. De actie is een initiatief van Red de Veluwe, HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee uit Friesland en Nee Tegen Laagvliegroutes Over Ede.

De actiegroepen vrezen de geluidsoverlast van de laagvliegende vliegtuigen en zijn ook bang voor de gevolgen voor de gezondheid. En daarom hopen ze het tij nog te kunnen keren. 'De laagvliegroutes zijn onacceptabel', zegt Marjolein Rotsteeg van Red De Veluwe. 'De plannen moeten worden afgeblazen.'

Oproep om mee te doen

De actiegroepen hopen zoveel mogelijk mensen op de been te kunnen brengen. Onder andere ondertekenaars van de petitie Red De Veluwe krijgen vandaag of morgen een e-mail met de oproep mee te doen.

Volgens de actievoerders is er ook veel belangstelling van actiegroepen rondom andere vliegvelden in Nederland, zoals bij Rotterdam en rondom Schiphol. Zeker nu onlangs bleek dat er fouten zaten in de berekeningen voor de milieueffectrapportage voor Lelystad. De andere actiegroepen vrezen dat dat ook geldt voor andere vliegvelden.

Gelderse SP

In Gelderland wil in ieder geval de Gelderse SP aanhaken bij de actie in Lelystad. De SP maakt zich ernstige zorgen over wat voor gevolgen de overvliegende vliegtuigen zullen hebben op de Veuwe en op de gezondheid van de Gelderlanders.

'We willen bij de volgende vergadering van Provinciale Staten vragen om een onderzoek', zegt Statenlid Astrid Vollebregt van de SP. 'Door Lelystad vliegen er straks veel meer vliegtuigen over onze provincie en daardoor neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof enorm toe. Er is eigenlijk nauwelijks onderzoek gedaan naar de invloed daarvan op de bossen, en op onze gezondheid. Dat kan natuurlijk niet.'