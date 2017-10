Monteur van Liander ontdekt wietkwekerij op slaapkamer

Foto: politie Nijmegen-Zuid

ARNHEM - In een woning aan de Weezenhof in Nijmegen is maandagavond een hennepkwekerij ontmanteld. Een storingsmonteur van netbeheerder Liander had de politie getipt, nadat hij vreemde zwarte buizen naar een slaapkamer had zien lopen.

In de slaapkamer was inderdaad een kleine hennepkwekerij ondergebracht. Volgens de politie stonden er 30 plantjes. De bewoner is aangehouden. Omdat hij al vaker had geoogst, werd onder meer beslag gelegd op zijn Dacia Duster. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl