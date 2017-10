Apeldoornse Montell wint Holland's Next Top Model

ARNHEM - De geboren Apeldoorner Montell van Leijen mag zich de winnaar van Holland's Next Top Model 2017 noemen. De 19-jarige nam het gisteravond in een spannende finale op tegen Ritse de Jong, Sanne de Kramer en Latanya Renfrum.

Van Leijen krijgt onder meer een modellencontract bij VDM Model Management, wordt het gezicht van een campagne van de Hema en mag een covershoot doen voor Elle.

Van Leijen, die bij zijn ouders in Deventer woont, studeert aan het CIOS in Arnhem. Hij wil later sportleraar worden voor moeilijk opvoedbare kinderen. Wat de winst van Holland's Next Top Model betekent voor zijn studie, is niet duidelijk.

Montell is de eerste mannelijke winnaar van de talentenjacht op tv. Sinds dit jaar worden voor het eerst ook mannen toegelaten tot de competitie, voorheen konden alleen vrouwen meedoen aan het programma.