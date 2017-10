Audi brandt uit in Culemborg

Foto: Bart Meesters / Meesters Multi Media

CULEMBORG - Op de Jan van Riebeeckstraat in Culemborg is in de nacht van maandag op dinsdag een Audi in vlammen opgegaan. Het is de zoveelste autobrand in de stad.

Hoewel de brandweer het vuur snel wist te blussen, raakte de wagen total loss. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het gebied rond de Audi is afgezet met linten. Op een later tijdstip zal er sporenonderzoek worden gedaan. Mogelijk is het opnieuw het werk van de pyromaan die Culemborg al meer dan een jaar in zijn greep heeft. Meer dan vijftig auto's gingen al in vlammen op. Wie er achter de reeks brandstichtingen zit, is nog altijd onduidelijk. Twee weken geleden werd nog een politiebusje in brand gestoken.

