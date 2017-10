Vluchtende autodief rijdt in op politie

BENEDEN-LEEUWEN - Na een lange achtervolging vanuit Arnhem heeft de politie maandagnacht in Beneden-Leeuwen een autodief kunnen aanhouden.

De politie kreeg die nacht melding van een autodiefstal in Arnhem. Agenten kwamen de verdachte al snel op het spoor, waarna de achtervolging werd ingezet. In de buurt van Beneden-Leeuwen reed de autodief in op een politiewagen. Die raakte daardoor zwaar beschadigd.

Zoekactie met politiehonden en heli

Na de botsing parkeerde de verdachte het gestolen voertuig in de bosjes, waarna hij te voet probeerde te ontkomen. Na een grote zoekactie, waarbij onder meer politiehonden en een helikopter werden ingezet, kon de autodief worden aangehouden. Hij wordt verdacht van diefstal/heling en poging tot doodslag.

De gestolen auto is afgesleept voor onderzoek, evenals de beschadigde politiewagen.