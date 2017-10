Wethouder Elfrink overleeft motie van wantrouwen tijdens debat verziekte bestuurscultuur Arnhem

ARNHEM - Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Arnhem hebben maandagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Gerrie Elfrink (SP). Ze vinden dat hij te weinig is ingegaan op zijn eigen rol in de verziekte bestuurscultuur op het Arnhemse gemeentehuis. De motie kreeg geen meerderheid. 17 stemden voor, 20 tegen.

Maandagavond betuigden alle wethouders spijt als zij hebben bijgedragen aan de verstoorde verhoudingen op het stadhuis. Allemaal zeiden ze geschrokken te zijn van de conclusies in een vernietigend rapport over de Arnhemse bestuurscultuur en te willen werken aan andere omgangsvormen op het gemeentehuis. Onderzoeker Paul Frissen stelt dat er op het stadhuis sprake is van intimidatie en het schofferen van mensen.

'Als ik mensen over de tenen heb gereden, dan spijt me dat oprecht.' zei wethouder Elfrink in de raad. Maar dat was niet voldoende voor de oppositie partijen PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Arnhem Centraal en de partij voor de Dieren. Gezamenlijk dienden zij een motie van wantrouwen in tegen de wethouder.

Geen zelfreflectie

'We hebben bij wethouder Elfrink eigenlijk geen zelf reflectie gezien,' zei fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA. 'En als je het probleem niet erkend kun je ook niet werken aan de oplossing.'

Moedwillig beschadigd

Fractievoorzitter Gerben Karssenberg van coalitiepartij CDA vindt dat de oppositie wethouder Elfrink moedwillig heeft willen beschadigen met de motie. 'Het leek er vanavond op dat het maar om één ding ging en dat is wethouder Elfrink beschadigen en dat hebben ze gedaan.' Volgens de fractievoorzitter heeft het indienen van de motie de toch al slechte verhoudingen in de raad geen goed doen: 'We zullen als raad moeten kijken we nu met elkaar verder willen om nog iets van het rapport van Frissen kunnen maken.'

Wethouder Gerrie Elfrink zelf zei niks over de motie. Nadat de stemming was geweest beende hij zonder de pers te woord te staan de raadszaal uit.