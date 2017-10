Wie krijgt de ogen en oren van een agent?

VUREN - Altijd al willen weten hoe een werkdag van een agent eruit ziet? De politie Lingewaal-Neerijnen heeft een actie bedacht waarbij één persoon kans maakt met een dienst van een agent mee te lopen.

Wie kans wil maken op de 'ogen en oren van een politieman voor een dag', moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de uiteindelijke winnaar 18 jaar of ouder zijn, woonachtig zijn in de gemeente Lingewaal of Neerijnen, fysiek en mentaal fit zijn, tegen stress kunnen en mag diegene geen strafblad hebben.

Het bericht van de politie delen en liken behoort ook tot de eisen. Daarnaast ziet de politie graag een motivatie onder het bericht over de meeloopdienst.

Geheimhouding

De politie waarschuwt dat mensen die zich aanmelden worden nagekeken in politiesystemen en dat de winnaar een geheimhoudingsverklaring moet tekenen.

Aanmelden voor de actie kan tot 7 november. Na die datum kiest de politie een winnaar.