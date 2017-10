'Serious Request, hoeveel last ga ik daar van krijgen?', inwoners Apeldoorn bezorgd

APELDOORN - 'De gemeente Apeldoorn geeft een feestje, maar hoeveel last ga ik daar van krijgen?' Het is de vraag die veel inwoners van Apeldoorn hebben. Nog 49 dagen en dan gaat het evenement waarbij een goed doel van het Rode Kruis een week lang centraal staat van start. Inwoners van de binnenstad, maar ook ondernemers werden maandagavond bijgepraat.

In de week voorafgaand aan kerst komt Het Glazen Huis te staan op het marktplein in Apeldoorn. Daarin sluiten een aantal DJ's van NPO 3FM zich zes dagen op, zonder eten, om op die manier aandacht te vragen voor een goed doel van het Rode Kruis.

100.000 bezoekers

De gemeente Apeldoorn verwacht van maandag tot en met vrijdag tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers. In het weekend wanneer de actie zijn ontknoping krijgt tussen de 50.000 tot 100.000 bezoekers. Dit grote aantal bezoekers heeft tot gevolg dat de stad verschillende veiligheids-, maar ook logistieke maatregelen moet treffen.

Veel vragen

Bewoners en ondernemers konden maandagavond aan verschillende experts van de gemeente Apeldoorn hun vragen stellen over het evenement. 'Hoeveel geluid mag het evenement maken en wordt dat ook gemeten?' 'Waar moeten mijn medewerkers hun auto's en fietsen stallen als ze bij mij willen werken.' 'Hoe blijft mijn bedrijf bereikbaar?' en 'Op welke plaats mag ik mijn actie voor Serious Request gaan houden?'

Zomaar een paar vragen die omgevingsmanager Pauline Tiecken op haar afgevuurd krijgt. 'Ik begrijp dat mensen bezorgd zijn over wat hun tijdens het evenement te wachten staat. Maar we proberen zoveel mogelijk onrust weg te nemen en op vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben komen we zo snel mogelijk terug.'

Gezinshereniging

In Apeldoorn wordt in de week voor de kerstdagen de 14e editie van Serious Request gehouden. De opbrengst gaat dit jaar naar kinderen die door een ramp of conflict hun ouders, broers of zussen kwijt zijn. Dit zijn er volgens het Rode Kruis wereldwijd 4 miljoen.

Meer informatie over het evenement is te vinden op www.apeldoorn.nl/sr17