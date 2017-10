Beste leraar geschiedenis komt uit Doesburg

Foto: Twitter/Nationaal Archief

DOESBURG - Tom de Kruif is gekozen tot beste geschiedenisleraar van het jaar. De Kruif geeft les in het Zuid-Hollandse Sassenheim, maar is geboren en getogen in Doesburg. Zijn middelbareschooltijd bracht hij door in Arnhem op het Lorentz Lyceum.

Zijn uitverkiezing was zondag, aan de vooravond van de Nacht van de Geschiedenis in Amsterdam. Er ging een wedstrijd met een finale aan vooraf. De Kruif was een van de drie finalisten. En hij won. Hierdoor is de geboren Doesburger een jaar lang ambassadeur van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. 'Het is een hele grote eer, ik vind het ontzettend gaaf', zei de kersverse geschiedenisdocent van het jaar tegen Frank van Dijk op Radio Gelderland. 'Waarom ik de beste ben? Dat is moeilijk over jezelf te zeggen, maar volgens de jury heb ik humor en ben ik creatief.' Luister hier het interview terug: En De Kruif gaat met zijn tijd mee. 'Tijdens de lessen gebruik ik games, ik laat leerlingen kritisch nadenken over nu.' Over de vraag waarom geschiedenis zo belangrijk voor jongeren is, hoeft hij niet na te denken. 'Je kunt alleen met de toekomst bezig zijn als je het verleden kent.'