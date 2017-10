SP: salaris topman BNG moet omlaag

NIJMEGEN - De SP in Nijmegen wil dat de gemeente zich uitspreekt tegen het hoge salaris van de bestuursvoorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Carel van Eykelenburg verdient per jaar 697.000 euro. 'Dat is fors meer dan een ministerssalaris', zegt SP-raadslid Yurre Wieken.

De BNG is niet gebonden aan de Wet Normering Topinkomens, die een norm stelt voor salarissen in de (semi)publieke sector. De bank is een naamloze vennootschap.

'Het is echter wel een bank waar veel gemeenten zaken mee doen', zegt Wieken. 'Zoals de naam al suggereert houdt de BNG zich vooral bezig met dienstverlening aan lokale overheden. Net als veel andere gemeenten en de Staat is Nijmegen aandeelhouder bij de BNG. Daarom zou Nijmegen in de aandeelhoudersvergadering moeten pleiten voor salarisverlaging.'