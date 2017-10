Lekker naar de stembus, maar niet overal

ARNHEM - In 5 van de 54 gemeenten in Gelderland zijn op 21 maart volgend jaar geen raadsverkiezingen. Zevenaar en Rijnwaarden fuseren namelijk op 1 januari. En de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen gaan exact een jaar later samen als West Betuwe.

In Zevenaar en Rijnwaarden, die verdergaan als Zevenaar, wonen straks ongeveer 43.000 mensen. Kiesgerechtigden gaan op 22 november al naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe gaan pas in november volgend jaar naar de stembus; de drie fusiegemeenten tellen samen ongeveer 50.000 inwoners. Van alle 388 gemeenten in ons land doen in totaal door gemeentelijke herindelingen 55 gemeenten niet mee aan de raadsverkiezingen. Dit is behalve in Gelderland met name in Groningen en Friesland het geval.

