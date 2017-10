Vrachtwagenchauffeur wordt schoolmeester: van weinig kletsen naar praten over alles

Ruim 10 jaar reed Jelle den Hartog op de vrachtwagen. Hij vond autorijden leuk en wist na school niet zo goed wat hij wilde doen. Chauffeur worden leek hem daarom wel wat. En de eerste drie jaar deed hij het met veel plezier. 'Ja, je hebt veel vrijheid en je komt overal', vertelt hij.

Onregelmatig en saai

Maar zijn sociale leven ging eronder lijden en de Brummenaar vond het altijd alleen zijn ook maar niks. Den Hartog: 'Ja, die onregelmatigheid vond ik lastig en op een gegeven moment vond ik het toch ook een beetje saai worden.'

Bekijk hier de reportage die Omroep Gelderland over Jelle den Hartog maakte:





Hij kwam erachter dat een baan in de zorg of het onderwijs beter bij hem zou passen. 'Ik liep een paar dagen mee op een school en dat beviel zo goed, dat ik me heb aangemeld bij de pabo.'

Meer meesters

Jelle zit inmiddels in het vierde jaar van Pabo Iselinge in Doetinchem. Daar zien ze steeds meer mannen die zich laten omscholen. 'Ja, dat is echt iets van de laatste jaren', zegt Jorik Huizinga, onderwijsmanager. 'Het speelt natuurlijk mee dat er veel vraag is naar mannen in het basisonderwijs. De kans op een baan is groot. '

Voor Den Hartog heeft deze factor niet meegespeeld, zegt hij. 'Nee, het is fijn natuurlijk, maar ik vind het vooral prettig om met mensen en kinderen bezig te zijn.'

Van mannen- naar vrouwenwereld

Op dit moment loopt hij stage. In de vrachtwagen zit de Brummenaar nog af en toe. Hij krijgt geregeld reacties op zijn bijzondere overstap: 'Tja, je gaat toch van een stoere mannenwereld met hard praten en weinig zeggen, naar een vrouwenwereld waar heel veel gepraat wordt.'

Maar gaat hij die vrachtwagen straks missen? 'Nee, dat denk ik niet. En anders kan ik er altijd nog wel een keer één regelen om een uurtje in te rijden.'