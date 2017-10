Drugsdumping na drugsdumping op de Veluwe

'De daders laten hun naam niet achter en de dumpingen gebeuren in het buitengebied, waar weinig sociale controle is', legt politiewoordvoerder Paul Koetsier uit.

Degene van wie het terrein is waar de drugs worden gedumpt, draait op voor de schoonmaakkosten. Als de vaten met chemisch afval lekken en het afval in de grond terechtkomt, lopen die kosten op tot in de tienduizenden euro's. De grond moet dan worden afgegraven.

Maatschappelijk probleem

Jacob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe is verantwoordelijk voor de buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA's, die het gedumpte afval geregeld ontdekken. 'Het is een maatschappelijk probleem. De BOA's lopen tegen problemen aan waar ze niet voor aangenomen zijn', zegt hij.

De Veluwe wil graag betere samenwerking met de politie om de dumpingen tegen te gaan.

