Ook bodycams voor politie in de Achterhoek

DOETINCHEM - Agenten in de Achterhoek gaan net als in Arnhem bij wijze van proef bodycams dragen. De politie hoopt dat de inzet van de camera's ervoor zorgt dat mensen minder snel geweld gebruiken.

De camera's worden voornamelijk ingezet door wijkagenten van de gemeenten Brockhorst, Montferland en Oude IJsselstreek. Maar ook het zogenoemde basisteam in de regio krijgt een aantal camera's voor surveillancediensten.

Vorige week werd al bekend dat Arnhemse agenten in het uitgaansgebied gaan filmen. In onder meer Doetinchem wordt de bodycam al langer gebruikt.

Niet altijd aan

De bodycams staan niet continu aan. Agenten mogen zelf bepalen wanneer ze de camera aanzetten. Ze moeten dat dan ook laten weten aan omstanders, tenzij dat door omstandigheden niet mogelijk is.

De camera's worden gebruikt op de openbare weg en in openbare gebouwen. Er wordt dus niet in woningen gefilmd, tenzij sprake is van een noodsituatie of wanneer iemand op heterdaad wordt gesnapt. De opnames met de bodycam worden bewaard.

'Minder geweld'

Uit onderzoeken blijkt volgens de politie dat mensen die weten dat ze worden gefilmd, minder geneigd zijn geweld te gebruiken. Deze proef moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is. De testperiode is tot volgend jaar maart.

