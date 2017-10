A1 weer vrij na ongeluk met meerdere auto's

Foto: Omroep Gelderland (archief)

APELDOORN - De A1 in de richting van Apeldoorn is rond 17.45 uur vrijgegeven. De weg was ter hoogte van knooppunt Beekbergen afgesloten wegens een ongeluk. Volgens de VerkeersInformatieDienst waren er meerdere auto's bij betrokken.

Twee mensen zijn gewond geraakt, meldt de politie. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Op de weg kwam olie terecht. Dat is weggehaald door een zogenoemde zoab-cleaner. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl