Komende week in Uit met Esther: Het Horrordome, Marius van Dokkum en de Sint -Antoniuskerk in Kranenburg

Esther Stegeman Uit met Esther

ARNHEM - Dinsdag 31 oktober is dé dag van Halloween, toch wordt er al de hele week gegriezeld en omdat het griezelen zo populair is, stapt Esther komende uitzending in een Horrordome. We nemen een kijkje bij Marius van Dokkum tijdens open atelier dag in Ugchelen en kijken we naar de architectuur van de Sint Antoniuskerk in Kranenburg.

Griezelen in Horrordome Griezelen voor de lol, dat kan in spookhuizen en de horrordome. Drie spookhuizen gebaseerd op de films van Saw, Chuckie en IT

jagen de bezoekers de stuipen op hun lijf. Maar wat komt daar allemaal bij kijken, bij zo'n spookhuis? Waar moeten de acteurs die de mensen laten schrikken op letten en wanneer is een griezelavontuur een succes? Esther krijgt een kijkje achter de schermen bij de horrordome. Of ze het nu zelf ook spannend vond, zie je de komende uitzending. Marius van Dokkum Herkenning en humor staan centraal bij de tekeningen en schilderijen van Marius van Dokkum, met name de taferelen met ouderen. Tijdens de open atelier dag in Ugchelen konden liefhebber en blik in zijn atelier werpen. Vanaf 8 november is een deel van het werk van Marius te zien in het Orpheus Theater in Apeldoorn en volgend jaar krijgt Marius een eigen museum in Harderwijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl