Een elektrisch Dafje? Super uniek!

'Super uniek. Ik heb er nog niet eerder van gehoord', zegt docent Koen Lau. 'Ik heb het wel gevolgd. Er staan redelijk wat beelden op internet. Het is ontzettend prijzenswaardig dat iemand de tijd en moeite neemt om een auto om te bouwen.'

Oldtimers die elektrische auto's worden, is dat de toekomst? 'Het is in ieder geval een stap in de goede richting', vindt Lau.

'Er worden ontzettend veel nieuwe auto's gebouwd en er wordt nagedacht over nieuwe auto's, maar oude auto's blijven vervuilend en dat is niet de richting waar we heen willen', gaat de docent verder. 'Dus hoe meer elektrische auto's er komen, hoe beter het is. Er zijn ook bedrijven die complete ombouwkits aanbieden en dat is fantastisch.'

Maar aan dat alles hangt wel een prijskaartje. Alleen al aan onderdelen ben je tussen 15.000 en 20.000 euro kwijt. Lau: 'Het zit 'm vooral in de batterij. Als je ervan uitgaat dat je er 100 of 120 kilometer mee moet kunnen rijden, ben je al gauw 10.000 euro verder. En je moet onderdelen hebben die goedgekeurd zijn voor de elektromagnetische compatibiliteit: dat je anderen niet stoort.'

Lau vindt het knap dat de DAF door de keuring is gekomen. 'Er zijn ontzettend veel onderdelen beschikbaar op het ogenblik, maar niet alles voldoet aan de strenge normen van de RDW (de Rijksdienst Wegverkeer, red.). Dus dat je alles kunt samenbouwen tot een compleet geheel en dat ook nog eens kunt toetsen door de Rijksdienst, is best een hele prestatie.'

