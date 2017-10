Station Wolfheze net niet 'rolstoelonvriendelijk' genoeg, winnaar is tennisclub

Foto: Frans van Daal/Dorpsraad Wolfheze

WOLFHEZE - Helaas, pindakaas. Perron 2 en 3 van station Wolfheze krijgt niet het predicaat 'meest rolstoelonvriendelijke plek van Nederland'. De winnaar van de uitverkiezing is een tennisclub in het Brabantse Best. Het station werd eervol tweede met net iets minder stemmen.

De wedstrijd was een initiatief van presentator en theatermaker Marc de Hond. Vijf plekken, waaronder het station in Wolfheze, waren genomineerd. De winnende locatie zou alsnog rolstoelvriendelijk worden gemaakt. Frans van Daal van de plaatselijke dorpsraad droeg het station in Wolfheze voor. 'Het station is niet alleen ontoegankelijk voor rolstoelers, maar ook voor blinden en slechtzienden, ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De lange trappen naar het perron zijn voor hen onmogelijk', betoogde Van Daal. In dit filmpje vertelt De Hond dat er veel inzendingen kwamen. Er was massaal gestemd. Zie ook: Is dit perron de 'rolstoelontoegankelijkste' plek van Nederland?