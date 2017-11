Dader 'shopt' bij andere klant in Action

AALTEN - Deze dader neemt op 31 juli een portemonnee en een telefoon mee uit een winkel in Aalten. De spullen zijn even daarvoor door een vrouw neergelegd, terwijl ze aan het shoppen is.

De portemonnee en de telefoon verdwijnen hier in de zak van de man. Hij is onherkenbaar gemaakt, zo heeft hij de kans om zich te melden bij de politie. Tips Politie 0800-6070

