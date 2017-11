Insluiper in Rheden ziet bewoner: 'Shit'

RHEDEN - Een insluiping in Rheden loopt niet zoals gepland, want er blijkt iemand thuis. De vrouw is aan het studeren in de slaapkamer. Als de deur opengaat, schrikt de insluiper. Hij zegt 'shit' en doet snel de deur weer dicht.

Hij vertrekt snel maar heeft in die tijd wel een iPad meegenomen. Op camerabeelden is te zien hoe de man naar het huis in Rheden loopt. Wie herkent de donker getinte man met dit opvallende trainingspak aan met over de mouwen drie rode strepen. Tips Politie: 0800-6070 Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl