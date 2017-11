Brute woningoverval Lienden; politie komt met nieuwe beelden

LIENDEN - De politie toont woensdagavond in Bureau GLD nieuwe camerabeelden van de brute woningoverval in Lienden, begin dit jaar. Bij die woningoverval raakten de bewoners gewond.

'Gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schrammen. Het is nu een week geleden, maar ik voel me een oude man van 75, ze hebben me flink toegetakeld', zei Martin van Hattem eerder.

Ook bij Yvonne van Hattem zit de schrik er goed in: 'In twee minuten heb je een trauma voor het leven.' Bij de overval door de twee daders werd gedreigd met een vuurwapen. De bewoner lieten zich echter niet afschrikken en de daders gingen er zonder buit vandoor.

Daders

Maar de politie is er veel aangelegen de daders te vinden. Op de nieuwe beelden is te zien hoe de overvallers richting het huis lopen, daar schoppen en slaan en vervolgens wegrennen.

Gouden tip

Met de vrouw gaat het na de overval nog steeds niet goed. Ze is angstig en 's avonds nooit meer alleen thuis. Met de man gaat het wel goed, hij wil vooral weten wie dit gedaan heeft. Hij looft dan ook 5000 euro uit voor de tip die leidt naar een veroordeling van de verdachte(n).

Zie ook: 'In twee minuten heb je een trauma voor het leven'