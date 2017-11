Van 'weet u de weg naar Amsterdam' naar 1800 euro kwijt

NUNSPEET - Een wel heel gewiekste wisseltruc in Nunspeet. Een oudere vrouw wordt de weg gevraagd. Ze is na het boodschappen doen in haar auto gaan zitten, haar handtas ligt op de bijrijdersstoel.

Op dat moment wordt er door een vrouw op het raam van de passagierskant getikt. Of ze de weg weet naar Amsterdam. De vrouw schiet te hulp en al snel komt er een grote kaart tevoorschijn. Die ligt over de bijrijdersstoel heen. Naast de vrouw staat nog een man.

Als de weg is uitgelegd, vertrekt het duo. Ze zwaaien de vrouw nog na, maar later ontdekt het slachtoffer dat haar pinpas weg is, er zit wel een andere pas in. Als ze thuiskomt ontdekt ze dat er bijna 1800 euro is gepind. Vermoedelijk is terwijl de vrouw de weg uitlegde de pinpas verwisseld. In Bureau GLD toont de politie beelden van de man die met de gestolen pas pint. In totaal voor bijna 1800 euro. De politie hoopt dat de dader wordt herkend.