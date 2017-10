Burgemeester Van Dijk waarschuwt politici voor criminelen

Van Dijk in zijn periode als Tweede Kamerlid. Foto: ANP

ULFT - Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek waarschuwt de partijen in zijn gemeenteraad om alert te zijn op kandidaat-raadsleden met verkeerde bedoelingen. De fracties zijn nu druk met het voorbereiden van de kieslijsten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

'We zien in sommige gemeenten, dat criminelen een poging hebben gedaan in de gemeenteraad te komen', zegt burgemeester Otwin van Dijk. 'Hoe mooi kan het zijn als je dicht bij de besluitvorming zit?'.

De lokale partijen zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bezig met het opstellen van de kieslijsten. 'Daar let ik enorm op', aldus Van Dijk over de namen van de kandidaat-raadsleden.

'We willen gewoon fatsoenlijke en degelijke mensen, die zitten er nu en dat willen we zo houden'. De politieke partijen in Oude IJsselstreek selecteren hun kandidaat-raadsleden door middel van gesprekken en screenings. Daarna worden de geselecteerde personen voorgelegd aan een vertrouwenscommissie.

Controle is een lastige klus

Ondanks de controle, blijft het voor de lokale partijen een lastige klus. 'Het gevaar schuilt het meeste in de naïviteit, dat mensen zeggen dat het hier niet gebeurt', vindt partijvoorzitter Gerard Sinke van Lokaal Belang. Hij beaamt dat alle gesprekken en screenings niet waterdicht zijn.

'De persoonlijke situaties van mensen kunnen morgen of overmorgen veranderen', aldus Sinke. 'Waardoor ze toch in de verleiding komen om dingen te doen die ze eigenlijk niet moeten doen.' Ook het CDA in Oude IJsselstreek ziet het gevaar.

'Tot nu toe zijn we er goed mee weggekomen', zegt bestuurslid Theo Bergevoet van het lokale CDA. 'Ik zeg dat, want het kan ons ook gebeuren.'

Niet waterdicht

Ondanks alle gesprekken, screenings en regels geven de partijen aan dat het niet helemaal kan worden uitgesloten dat een persoon met kwade bedoelingen in de raad terecht komt. 'Zolang we in een democratie wonen waar mensen gekozen kunnen worden en er in kunnen komen met voorkeursstemmen, ik denk het niet', zegt Bergevoet.

Sinke sluit zich aan bij de partijvoorzitter van het CDA. 'Met alle regels en alle gedragsafspraken die er zijn, wordt de kans wel heel klein.' Burgemeester Van Dijk waarschuwt mensen met verkeerde bedoelingen alvast.

'Die lieden met snode plannen die dichtbij komen en denken de gemeenteraad te kunnen beïnvloeden, die hebben aan mij een hele kwade', aldus Van Dijk. De burgemeester verklaarde eerder ook al de oorlog aan criminelen die actief zijn in zijn gemeente.