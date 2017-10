Afschieten eenzaam hertje Bambi nog niet aan de orde

Dat zegt faunabeheerder Bart Castelein van de gemeente Arnhem tegen de NOS. 'Hij gaat vast niet mee de stal in, dat vinden ze doodeng. Maar op het moment dat het hertje in paniek raakt en de weg op komt, moet ik er toch wat aan doen. Dan kiezen we voor afschot in plaats van een groot ongeluk. Maar zover zijn we nog lang niet.'

Volgens Castelein loopt het hertje niemand in de weg, zolang het bij de koeien blijft. De boerderij ligt naast een provinciale weg. 'Binnen nu en een maand gaan de koeien van de boer de stal in en het was even de vraag wat er met het hertje moet gebeuren. Maar het dier is ertussen gekomen, dus het kan er ook weer uit om het bos weer in te gaan.'

Het hertje heeft inmiddels ook al een koosnaam: Bambi. Bekijk de beelden (de tekst gaat door onder de video):

Ongelukkige keuzes

Het gaat om een nog jong damhert. Op het moment dat een moederhert nieuwe kalfjes krijgt, moeten de oudere kalfjes aansluiting zoeken bij andere herten. 'Meestal zoeken ze dan andere herten op', zegt Castelein tegen de NOS. 'Sommigen maken dan weleens wat ongelukkige keuzes. Misschien is ie onder of over een hek geklommen, dat weten we niet. Waarschijnlijk heeft hij een compromis gevonden door bij de koeien te gaan staan. Maar moedergevoelens tussen koeien en hert, zo zit de wereld niet in elkaar.'

Castelein is ook beheerder van Park Sonsbeek in Arnhem. Sommigen hebben voorgesteld om het hertje te verdoven en daarheen te brengen. Maar dat is volgens de faunabeheerder geen optie. 'Daar hebben we herten genoeg. Maar we kunnen hem net zo goed in de natuur loslaten.'

