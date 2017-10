Worst en Arensman naar EK Veldrijden

DEIL - Annemarie Worst en Thymen Arensman doen komend weekend mee aan het Europees kampioenschap veldrijden.

Worst rijdt in het Tsjechische Tabor voor het eerst mee bij de senioren. De 21-jarige Nunspeetse werd begin dit jaar wereldkampioen bij de beloften. Ze rijdt dit seizoen ook mee bij de senioren en eindigde afgelopen weekend nog als vierde bij de Super Prestige Veldrit in Ruddervoorde.

Thymen Arensman uit Deil is pas 17 jaar, maar doet al mee bij de beloften op het EK. Hij is al nationaal kampioen bij de beloften, maar is ook succesvol op de weg. Zo deed hij een maand geleden nog mee aan het WK tijdrijden voor junioren, waar hij twaalfde werd. Op het NK tijdrijden in Montferland pakte hij dit jaar zilver bij de junioren.