Gelderse kinderfilm sleept prijzen in de wacht

Lou met de prijs. Foto: Theo Kooijmans

GOIRLE - De film 'Het magisch boek der kristallen' van regisseur Lou Kruisbergen en kunstenaar Ed van Heck is zondag twee keer in de prijzen gevallen bij het Nova Filmfestival in Goirle. De film is uitgeroepen tot beste amateurfilm van Nederland en heeft de prijs voor het beste licht gewonnen.

Zo'n 2,5 jaar geleden ging de fantasykinderfilm Het magisch boek der kristallen in première in Druten. Alle makers en acteurs komen uit die omgeving. Lou Kruisbergen uit Grave en Ed van Heck uit Beneden-Leeuwen hebben samengewerkt en de film is zelfs opgenomen in het huis van Van Heck. De amateurfilm werd door de jury uitgeroepen tot de beste van Nederland. 'De jury heeft genoten van het geweldige spel van de drie jonge mensen. De bewondering hebben wij voor de regisseur en spelregisseur die gezorgd hebben voor een constante kwaliteit. Ieder shot is raak, er wordt met zorg gespeeld en gefilmd', luidde het oordeel. Geen enkel foutje En de constante kwaliteit wordt ook weer genoemd wanneer de film de prijs voor het beste licht, de Herman Ottink prijs, krijgt. 'Niet alleen de kwaliteit van het licht is goed, maar als hij dat in een versie van vijf kwartier consequent kan toepassen, geen foutje, geen mismaakje, dan verdient dat al extra aandacht', zegt de jury. Het verhaal gaat over magische krachten die verbonden zijn met het Land van Maas en Waal. Drie jongeren beleven allerlei avonturen.