Sluiting Aardhuis en afschieten zwijnen: 'Schandalig!'

Afgelopen vrijdag meldde Omroep Gelderland dat na ruim veertig jaar het Aardhuis in Hoog Soeren bij Apeldoorn als museum en wildpark stopt. Eigenaar Kroondomein Het Loo gaat het bijzondere pand zelf gebruiken, als bezoekerscentrum. Ook komt er horeca op de bovenverdieping.

'De vrijwilligers verdienen een lintje'

Dit is tegen het zere been van veel mensen. Onder andere op Facebook en via onze website regent het reacties. Zo vinden Marlies Swarts en Petra Zoons het 'Schandalig'. Tony Kock en Joke Sneep zeggen: 'De vrijwilligers verdienen een lintje, die zijn altijd voor noppes niks nada aan het werk geweest.'

De sluiting op 29 oktober betekent het einde voor het werk van drie betaalde krachten en tientallen vrijwilligers.

Wilma Poolen is sinds 15 jaar betaald beheerder. Daarvoor deed ze 15 jaar vrijwilligerswerk bij het Aardhuis: 'Jammer dat het stopt. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. Ik ben nu 61 jaar en moet op zoek naar ander werk.'

Zwijntjes op het terrein van Het Aardhuis. Foto: Omroep Gelderland

'Dieren worden afgeserveerd'

Verder is er veel commotie over het afschieten van de zwijnen. Bij het huis hoort een wildpark met herten en zwijnen en deze worden mogelijk afgeschoten. De lokale fractie van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn is furieus.

'Schandalig dat dieren zo afgeserveerd worden nadat ze jarenlang gediend hebben om bezoekers naar het Aardhuis te lokken', zegt PvdD'er Harry Voss. Hij hoopt dat de gemeente Apeldoorn met het Aardhuis om de tafel gaat om een diervriendelijke oplossing te zoeken.

De PvdD-fractie wil binnen vier weken antwoord op haar vragen.

Gezocht naar een oplossing

Het Aardhuis verwijst naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Die laat aan Omroep Gelderland weten: 'Het Aardhuis was en blijft een bezoekerscentrum. In de loop van 2018 gaat het opnieuw open in een andere vorm, met opnieuw aandacht voor educatie. Er wordt gekeken naar oplossingen voor de wilde zwijnen. Voor de edelherten en de damherten verandert er niets.'

Het Aardhuis is het voormalige jachtchalet van koning Willem III op de Veluwe. Het staat boven op de Aardmansberg. Het gebouw werd eind vorige eeuw ingericht als museum met een stijlkamer en een grote zaal in de authentieke staat.

